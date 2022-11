Roma, Tahirovic: svolti i primi esami. Infortunio al flessore destro

Il diciannovenne Tahirovic si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato un fastidio al flessore destro. Per la squadra giallorossa quello del centrocampista svedese è il dodicesimo stop muscolare della stagione. Uscito nel corso del primo tempo in Giappone il nuovo giovane lanciato da Mourinho è parso subito intristito per il risentimento che gli stava rubando la possibilità di un’altra partita in vetrina.