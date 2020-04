Roma, taglio stipendi anche per i Primavera: in corso i colloqui individuali

La Roma si taglia i compensi. Fonseca, il suo staff e i giocatori hanno fatto un passo concreto verso la società e hanno messo sul piatto quattro mensilità, tre delle quali verranno spalmate in futuro se si tornerà a giocare. I dirigenti hanno invece rinunciato a un mese. Come riporta Tuttosport, i tagli riguarderanno anche i calciatori della Primavera. I ragazzi di Alberto De Rossi, come i colleghi della prima squadra, rinunceranno a parte dei loro salari, in percentuale rispetto a quanto guadagnano. Sono già cominciati i colloqui individuali per stabilire come e in che quantità dovranno contribuire.