Roma, Taddei incontra Tonetto e ricorda il gol al Real Madrid in Champions

I due ex giallorossi ricordano uno dei due gol che permise alla Roma di accedere ai quarti di finale di Champions nel 2008

Compagni di squadra prima, amici ora. Rodrigo Taddei e Max Tonetto si incontrano in un bar e fanno rivivere ai tifosi alcuni momenti indimenticabili. In particolare, un video postato dal brasiliano ricorda il gol da lui segnato al Bernabeu il 5 marzo del 2008. Il cross, partito dell’ex difensore, regalò ai giallorossi il momentaneo 1-0 contro il Real Madrid. La partita finirà 2-1 per i giallorossi. Il gol al 90' di Vucinic garantì alla Roma di Spalletti l'accesso ai quarti di finale di Champions. Nella didascalia del post Taddei scrive: "Commenta qui chi si la ricorda?".