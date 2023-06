Roma, Taddei incontra Bruno Conti e non trattiene la gioia: “Con il mio idolo”

Rodrigo Taddei è uno di quei giocatori che, pur non essendo nati a Roma, con il passare degli anni è entrato nel cuore dei tifosi per la sua passione e la sua dedicazione ai colori giallorossi. Brasiliano di nascita, romanista d'adozione, Taddei sta trascorrendo le vacanze nella città capitolina e, nella giornata di oggi, ha fatto un incontro davvero piacevole. Come postato sul suo account Instagram, infatti, l'ex giocatore della Roma è stato con un volto storico del club, come Bruno Conti. Rodrigo ha ricevuto anche una maglietta giallorossa sulla quale campeggia il suo caro numero 11 e il suo cognome. "Con il mio idolo" commenta al settimo cielo il brasiliano. Tra i due c'è, da sempre, un buonissimo rapporto. Taddei ha vestito la casacca giallorossa dal 2005 al 2014, ma il suo cuore è rimasto ancora qui.