Roma-Svilar: manca ancora l’accordo per il rinnovo. Ma c’è ottimismo

La Roma continua a trattare per il rinnovo di Mile Svilar. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'accordo tra le parti non è ancora stato trovato, ma filtra ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Il club giallorosso non ha intenzione di rinunciare al portiere e Svilar ha voglia di rimanere nella Capitale. Ghisolfi ha presentato diverse offerte nei scorsi giorni senza però trovare l'intesa. C'è attesa per la fumata bianca che potrebbe arrivare alla fine della stagione. Adesso l'obiettivo è quello di tornare in Champions League e di vincere lunedì contro l'Atalanta a Bergamo.