Roma, Svilar in clima derby: “A casa nostra è tutta un’altra cosa”

Il derby si avvicina e anche i giocatori iniziano a sentire il peso - e il fascino - della stracittadina. A pochi giorni da Lazio-Roma , in programma domenica 21 settembre alle 12:30 , il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di CBS raccontando le emozioni che precedono il grande appuntamento. “È sempre una gara pazzesca - ha detto Svilar - ma io preferisco quando si gioca in casa. Lo stadio pieno, l’atmosfera che si crea... è qualcosa di speciale. Il derby è la partita dell’anno, e i tifosi ce lo fanno sentire già dal lunedì”. Il portiere giallorosso ha descritto l’ attesa crescente che si vive in città: “Durante la settimana del derby si respira qualcosa di diverso. La tensione cresce ogni giorno e anche nello spogliatoio l’adrenalina si sente. I tifosi ti fermano per strada, ti incitano, ti trasmettono la loro passione. È una partita che si vive molto prima del fischio d’inizio”.

Tra un derby sentito e un nuovo ciclo che inizia, Svilar ha parlato anche del suo primo impatto con Gian Piero Gasperini: “Le sedute con lui sono intensissime, il suo impatto è stato impressionante. Sono convinto che tutto il duro lavoro che stiamo facendo porterà risultati. Personalmente, non mi interessa subire quattro gol a partita, se poi vinciamo. L’importante è il successo della squadra”. Infine, Svilar ha speso parole importanti anche per Claudio Ranieri, ex tecnico giallorosso: “Ranieri ci ha dato serenità, fiducia. Ci ha fatto sentire importanti, uno ad uno, dimostrando sempre di credere nei suoi giocatori. E questo è fondamentale, sia per il gruppo che per il singolo”.