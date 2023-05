Roma, ecco la maglia della finale: svelati gli ultimi dettagli e la patch speciale

Manca sempre meno. La finale tra Roma e Siviglia è ormai vicinissima, le due squadre scenderanno in campo mercoledì per giocarsi il tutto e per tutto. Per l'occasione il club giallorosso ha preparato una maglietta con una speciale patch che riporta il messaggio: "Finale di Budapest 2023. Puskas Arena di Budapest - 31 maggio. Siviglia vs Roma". Questa mattina, infatti, era arrivata la decisione della Uefa sul colore della maglia. I giocatori scenderanno in campo con il completo rosso, che sarà lo stesso di quello della finale di Tirana, cosa di certo positiva per i più scaramantici. A rendere noti i dettagli è lo stesso club che sui suoi canali social ha pubblicato un video con scritto: "Gli ultimi dettagli"