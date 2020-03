Roma, superato l’obiettivo 500mila euro contro il coronavirus. Il club: “Non fermiamoci ora” – VIDEO

La raccolta fondi lanciata dalla Roma due settimane fa, in aiuto agli ospedali impegnati nella lotta al coronavirus, ha raggiunto il suo primo risultato di 500mila euro. La società ringrazia tutti i donatori sui propri canali social, ribadendo l’invito a non fermarsi in questa situazione di emergenza. Di seguito la nota del club giallorosso: “Due settimane fa, l’AS Roma ha lanciato una raccolta fondi per sostenere gli ospedali nella lotta al coronavirus. L’obiettivo era raggiungere € 500.000. Grazie al vostro aiuto siamo arrivati a 531.730. Non fermiamoci qua, continuiamo ad aiutare i medici in questa battaglia“.