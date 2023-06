Roma, superata quota 35mila abbonamenti: esaurite Curve e Distinti

La Roma ha chiuso la stagione con una vittoria davanti all'ennesimo sold out. L'attesa per la prossima annata inizia già a farsi sentire tanto che sono stati già staccati oltre 35mila abbonamenti. Quattro i settori esauriti ovvero le due Curve (Sud e Nord) e i due Distinti (Sud e Nord). La quota di 36mila della passata stagione è ormai ad un passo e verrà presumibilmente superata nei prossimi giorni. La sconfitta in finale di Europa League non ha scalfito il tifo giallorosso che anche nella prossima stagione è pronto a sostenere la squadra ogni domenica.