Roma super, Spinazzola: “Così si costruiscono le vittorie”. El Shaarawy: “Serata speciale” – FOTO

La Roma domina lo Shakhtar Donetsk vincendo 3-0 l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi giocano una grande partita contro l’ex squadra di Fonseca, mettendo totalmente in discesa il match di ritorno in programma tra sette giorni. Una prestazione fantastica all’Olimpico, che scatena l’esultanza sui social dei calciatori. A partire da Nicolò Zaniolo, ancora ai box per l’infortunio al crociato, che ha però tifato per i suoi compagni. Il numero 22 giallorosso ha applaudito i suoi su Instagram e ha lasciato un cuore anche per Stephan El Shaarawy, al suo primo gol nella sua seconda avventura romanista. Poi spazio ai protagonisti di stasera in campo: “Consapevolezza e determinazione. È così che si costruiscono le vittorie. E adesso stesso atteggiamento nei prossimi novanta minuti”, scrive Spinazzola. Esulta anche Carles Perez: “Che serata! Grande vittoria, ragazzi! Continuiamo con questo atteggiamento!” Non poteva mancare poi la gioia di El Shaarawy: “Desiderato,cercato e trovato! Un gol e una prestazione da grande squadra… Serata speciale”.