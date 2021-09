Roma, super Abraham e torna il sorriso: 1-0 all’Udinese. Pellegrini, addio derby

Segna Abraham il gol che vale tre punti su assist di Calafiori. Dominato il primo tempo, non bene il secondo. Domenica il derby, ma senza Pellegrini che viene espulso

Valerio Salviani

Basta un gol di Tammy Abraham alla Roma per tornare alla vittoria (1-0). Contro l’Udinese all’Olimpico i giallorossi portano a casa il massimo risultato col minimo sforzo. La squadra di Mourinho domina nel primo tempo e soffre maledettamente il ritorno nella ripresa dei bianconeri, che non riescono a trovare il gol del pari. Nota stonata la pesantissima espulsione a Pellegrini, che salterà il derby di domenica prossima per un doppio giallo che fa infuriare Mourinho con l’arbitro. La Roma tiene il quarto posto e si proietta alla stracittadina.

Calafiori cresce in fretta, Abraham canta e segna, Mancini salva: 1-0 all’intervallo

Chi sperava nella reazione della Roma dopo la sconfitta di Verona non deve aspettare oltre il fischio d’inizio. La squadra di Mourinho contro l’Udinese parte fortissima e sfiora subito il vantaggio in due occasioni: prima con un tiro di Mkhitaryan da fuori area che accarezza il palo, poi con un colpo di testa di Zaniolo che a 30 centimetri dalla porta il palo lo colpisce in pieno (quinto legno da inizio campionato). Abraham è una furia. Canta l’inno a inizio match, pressa la difesa, insegue gli avversari, fa le sponde per i compagni e prova a segnare per sbloccare il match. La difesa degli uomini di Gotti mette tutti a dura prova. I primi 20 minuti si giocano però solamente nella metà campo difensiva dei friulani, che riescono a uscire soltanto una volta, conquistando un calcio d’angolo non sfruttato.

Le parole di Mourinho sono arrivate forti e chiare a Calafiori, che al 36’ si fa tutta la fascia sinistra, resiste due volte alla pressione di Molina, ed entra in area. Al centro ad aspettarlo c’è Tammy Abraham tutto solo, il terzino non si fa pregare e gli serve un assist rasoterra che è solo da spingere in porta. La Roma passa in vantaggio. Abraham esulta insieme a Zaniolo, felice per la rete del compagno. Il risultato rispecchia l’andamento del match, ma la Roma rischia di farsi beffare alla prima occasione dell’Udinese. Al 40’ Deulofeu supera proprio Calafiori e arriva sul fondo, sul cross in mezzo Rui Patricio non è perfetto e si lascia sfuggire la palla, Pussetto è pronto a spingerla in porta, ma a salvare capre e cavoli ci pensa Mancini. Il difensore in scivolata chiude la porta e mette in angolo, guadagnandosi anche l’abbraccio del portiere. A fine primo tempo questa resterà l’unica occasione dei friulani. La Roma invece chiude con undici tiri, di cui tre nello specchio.

Sofferenza e denti stretti: vittoria di misura, alla Roma basta Abraham

Nessun cambio nella ripresa, e Roma che parte con i giri decisamente più bassi. L’Udinese capisce subito che è il momento per provare a osare un po’ di più e alza il baricentro. I giallorossi invece rispetto al primo tempo perdono campo e al 16’ rischiano il gol del pari: Karsdorp si allarga e lascia spazio a Udogie in area, Deulofeu lo serve con un passaggio filtrante, l’esterno calcia con il sinistro e per un niente non trova la porta. Corretta la posizione di Rui Patricio, che copre tutto lo specchio. Al 62’ Calafiori ha finito le energie, Mou se ne accorge e mette dentro Smalling allargando Ibanez a sinistra. Il brasiliano va subito in affanno, l’Udinese attacca dal suo lato e arriva in porta con Deulofeu, che calcia e trova una super risposta di Rui Patricio.

Al 70’ Mourinho sostituisce anche Zaniolo (poco in partita anche stasera) e tenta la carta El Shaarawy per provare a scuotere i suoi. Il secondo tempo della Roma è soprattutto di sofferenza e sacrificio e nonostante la spinta incessante dello stadio i giallorossi non riescono a ritrovarsi. Finché resta in campo, Abraham continua a lottare su tutti i palloni che gli passano a tiro. All’85’ è esausto e Mourinho deve sostituirlo con Shomurodov. L’uzbeko appena entrato recupera una palla e fa partire un’azione d’attacco, Mkhitaryan prova a servirlo in area ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Al 90’ Pellegrini salta con il braccio largo e prende il secondo giallo che gli costa un’espulsione pesantissima. Mourinho si infuria con l’arbitro, che però non ha dubbi. Il capitano non giocherà il derby contro la Lazio. La Roma tiene duro anche per lui fino alla fine e porta a casa tre punti pesantissimi senza rischiare mai il pari.

Il tabellino di Roma-Udinese 1-0

Marcatori: 36’ Abraham

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori (69’ Smalling); Cristante, Veretout; Zaniolo (74’ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (85’ Shomurodov). All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Darboe, Zalewski, Perez, Borja Mayoral.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck (79’ Samardzic), Samir; Molina (62’ Soppy), Pereyra, Walace, Makengo (85’ Arlsan), Udogie (79’ Stryger Larsen); Pussetto (62’ Beto), Deulofeu. All.: Gotti. A disp.: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Forestieri.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Ranghetti e Scatragli, IV uomo: Miele, VAR: Chiffi, AVAR: DI Vuolo

NOTEAmmoniti: 32’ Wallace, 56’ Pellegrini, 65' Cristante, 66’ Calafiori Espulsi: 90’ Pellegrini (doppia ammonizione) Spettatori: 29.593 Incasso: 661.867