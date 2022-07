Roma-Sunderland, le formazioni ufficiali di Mourinho e Neil

Le scelte dello Special One per la seconda amichevole stagionale

La Roma comincia la propria tournée in Portogallo contro il Sunderland. L’amichevole di oggi sarà la seconda stagionale dopo il successo per 5-0 contro il Trastevere di sabato. Il club inglese è reduce dalla promozione in Championship (la seconda divisione inglese). Debutterà in campionato il prossimo 31 luglio, in occasione del match casalingo contro il Coventry. Mourinho conferma la difesa a 3 e schiera Kumbulla, Smalling e Ibanez davanti al nuovo acquisto Svilar. Vicino a Veretout gioca Matic mentre gli esterni saranno Karsdorp e Zalewski. Perez e El Shaarawy giocheranno alle spalle di Shomurodov.