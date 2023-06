Roma, sui social un post contro la squalifica di Mourinho: José mette like

Non sembra avere fine la battaglia tra José Mourinho e gli arbitri. L'ultimo episodio è andato in scena ieri sera quando lo Special One, dopo aver rimediato la squalifica di 10 giorni per le frasi lesive nei confronti di Daniele Chiffi, ha messo "like" ad un post di un tifoso che sui social aveva mostrato tutto il suo disappunto per la decisione. "Patteggia chi sa di essere colpevole", questa la frase chiave del messaggio pubblicato che ha, con ogni probabilità, rispecchiato in pieno il pensiero del tecnico giallorosso. La delibera del Tribunale Federale Nazionale ha scatenato i tifosi della Roma che si sono schierati con il loro allenatore appoggiandone la "crociata".