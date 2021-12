Roma, sui social plebiscito Mayoral: “Merita di giocare. E a gennaio resti!”

Il popolo romanista ha dato il suo responso: lo spagnolo in campo contro lo Spezia e non solo. I tifosi chiedono alla società di non cederlo

Borja Mayoral è l'argomento di discussione più caldo di queste ore tra radio e social. I tifosi della Roma hanno applaudito il super gol dello spagnolo a Sofia e l'ottima prestazione, in un momento in un cui i giallorossi faticano a trovare la via del gol, soprattutto con gli attaccanti. Mourinho cerca il partner di Abraham per la partita di lunedì sera con lo Spezia, visto che Zaniolo è squalificato e Shomurodov non ha convinto. L'uzbeko si gioca il posto appunto con Mayoral e Felix Afena-Gyan. Ma sul web il popolo romanista ha scelto all'unanimità: merita lo spagnolo di proprietà del Real Madrid. "Ragazzo serio, un ottimo giocatore con una bella tecnica. Io non me ne priverei a cuor leggero e mi sembra adatto a giocare in coppia con Abraham", "Non capisco perché sia stato tenuto così ai margini, una delle poche soluzioni credibili dalla panchina", "Atleta, professionista, ragazzo per bene. Non ce lo facciamo scappare che potremmo mangiarci i gomiti in futuro", scrivono i tifosi a Mourinho - che fino ad ora non lo ha praticamente mai impiegato - ma anche alla società.

Roma-Spezia, i tifosi vogliono Borja Mayoral: "E a gennaio deve restare"

"Borja non mollare. Continua a lavorare così, non andare via. Noi tifosi siamo al tuo fianco", "Più stai, più occasioni hai, più segni e più ci divertiamo. Resta!","Tieni duro che forse il tuo momento è arrivato", "Ti prego Borja rimani abbiamo bisogno di te", "Ma l'umiltà è la serietà di Borja Mayoral? Questo ragazzo viene dal Real Madrid, fa 17 gol da vice Dzeko, viene costretto a rimanere, non gioca mai, non dice una parola, chiamato in causa su un campo di me..., segna e non fa una polemica" continuano sui social i sostenitori giallorossi. Che apprezzano probabilmente le qualità umane e da professionista prima che quelle da calciatore. Mai un'uscita fuori posto, ha risposto presente quando chiamato in causa. La Fiorentina lo aspetta a gennaio, ma i social romanisti non vorrebbero vederlo andare via. "Perché non gioca mai?", si chiedono tutti. E la scelta già per il match con lo Spezia è chiarissima: un vero e proprio plebiscito in favore di Borja Mayoral su Shomurodov e il giovanissimo Afena-Gyan. Chissà se Mourinho e Pinto lo ascolteranno.