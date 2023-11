Roma, subito in campo per il derby: Pellegrini torna in gruppo. C’è anche Spinazzola

La Roma ritorna ad allenarsi a Trigoria dopo la cocente delusione di Praga. Domenica c'è il derby e non c'è un attimo da perdere. Colori i quali hanno giocato nel match di ieri hanno svolto il consueto lavoro di scarico in palestra, mentre tutti gli altri sono scesi in campo per la tradizionale seduta. La bella notizia per Mourinho arriva direttamente da Lorenzo Pellegrini. Il capitano, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni dopo il lungo stop che lo ha costretto ai box a causa di un infortunio al flessore. A questo punto, con ogni probabilità, Pellegrini rientrerà tra i convocati per la stracittadina con la Lazio, ma solamente nelle prossime ore lo Special One valuterà come utilizzarlo domenica sera. Si è regolarmente allenato in gruppo anche Spinazzola che ha saltato le ultime tre sfide per un ko muscolare. Lo stesso è avvenuto anche per Zalewski dopo lo stop influenzale che lo ha costretto a non giocare con lo Slavia Praga.