Roma, subito in campo per il Cagliari: out Pellegrini. Colloquio Pinto-Mourinho

Neanche il tempo di godersi la vittoria di ieri contro il Servette che la Roma è di nuovo in campo per preparare un'altra importante sfida contro il Cagliari. Il match con i rossoblù, è in programma domenica alle 18.30. Il grande assente di oggi, oltre agli ormai consueti Smalling e Renato Sanches, è Lorenzo Pellegrini. Il capitano è uscito malconcio dalla partita di Europa League, lamentando ancora un fastidio al flessore destro. Nelle prossime ore, con l'esito degli esami strumentali, si saprà di più sulle sue condizioni. Presenti, invece, i giovani Joao Costa e Niccolò Pisilli. A Trigoria, ha assistito all'allenamento anche Tiago Pinto che si è trattenuto in una lunga chiacchierata con José Mourinho.