Roma subito in campo in vista dell’Udinese: squadra divisa in due gruppi

All'indomani del match perso contro il Feyenoord, la Roma è subito tornata al lavoro a Trigoria in vista della sfida di domenica contro l'Udinese. Il fischio d'inizio allo Stadio Olimpico è in programma per le 20:45. La squadra è stata divisa in due gruppi: palestra per chi ha giocato ieri mentre lavoro in campo per il resto dei giocatori. Assenti Dybala e Tammy Abraham alle prese con un fastidio all'adduttore (l'argentino) e con una lussazione alla spalla (l'inglese). Presenti invece diversi giovani della Primavera come Jordan Majchrzak, attaccante polacco classe 2004.