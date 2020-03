Roma su Tiquinho e Gotze, ma prima i tagli. Totti scherza sull’acquisto del club: “Ora costa meno”

L’immagine del bambino in strada in una Milano deserta con la maglia di Zaniolo indosso oggi ha toccato i cuori di tutti. Si capisce facilmente quanto il calcio, nella sua semplicità, possa regalare un sorriso anche in un momento come questo. “Non so chi sei, ma è stato un orgoglio vederti” commenta il 22 giallorosso qualche ora dopo attraverso i propri canali social. E la speranza, non solo di Nicolò, è che le vie della Lombardia, come del resto d’Italia, possano tornare a popolarsi. Da lì passa anche il lascia passare al campionato con Gravina che continua a ribadire come la Figc sia disposta a giocare anche ad agosto nonostante qualcuno in Lega pensi già alla prossima stagione, ritenendo quella in corso impossibile da far ripartire. Si discute anche sui tagli agli stipendi e dopo il segnale forte della Juventus, si attende un’intesa tra la Serie A e l’Aic.

MERCATO – La Roma, però, per alleggerire il bilancio non dovrà sfoltire solo i contratti non pagando i suoi tesserati per il periodo di inattività, ma avrà bisogno di piazzare sul mercato tanti giocatori che faranno ritorno nella Capitale e alcuni esuberi già presenti. Una rosa, quella giallorossa, formato XXL e alla quale Petrachi dovrà necessariamente mettere mano nei prossimi mesi. Solo i calciatori che potrebbero rientrare dai prestiti sarebbero 16. Da Nzonzi a Schick, passando per Florenzi e Karsdorp, fino a Gonalons e molti giocatori della Primavera in giro per l’Europa. A questi poi si aggiungono contratti pesanti come quelli di Pastore, Perotti, Fazio e Jesus, ai quali il diesse della Roma sta cercando una sistemazione. Tutto questo per far spazio alle entrate che serviranno ad aggiustare la formazione di Paulo Fonseca. Per l’attacco i nomi forti in questo momento sono quello di Tiquinho Soares del Porto e Mario Gotze del Dortmund per la trequarti. Quest’ultimo può esser preso a zero, ma la lista dei club interessati è lunga, mentre per il centravanti brasiliano c’è una clausola rescissoria da 40 milioni che sembrerebbe esser facilmente aggirabile visto il contratto in scadenza nel 2021. Poi ci sarà la situazione di Pellegrini da monitorare con un rinnovo su cui lavorare, ma “niente paragoni con Totti” dice lo stesso sette giallorosso. A dare una mano ulteriore a Pallotta poi potrebbe essere l’Uefa che sta prendendo in considerazione l’idea di fermare il Financial Fair Play per un anno vista la crisi nella quale il calcio europeo verterà dopo la cessata emergenza da Covid-19.

TOTTI – La stessa crisi che ha fermato, per il momento, la trattativa con Dan Friedkin e sul quale Totti, in una diretta Instagram con Toni, si è inserito scherzando. “Bè, ora costa meno” dice l’ex dieci della Roma in riferimento al club giallorosso dopo esser stato incalzato dal suo vecchio compagno di squadra sul voler o meno acquistare la società. La chiacchierata social tra i due Campioni del Mondo ha toccato poi tanti temi senza lesinare battute che hanno colpito anche Daniele De Rossi. Sulla ripresa delle competizioni sono d’accordo: “Stanno temporeggiando, non si sa cosa succederà”. Il discorso si sposta anche sul futuro lavoro da agente di Totti che svela di aver trovato già il “nuovo Toni”: “In Lega Pro c’è un sedicenne che mi ricorda tanto te, mi piace, ma il nome non lo faccio”. E la caccia è già partita.

VILLAR – Un po’ come quella che la Roma ha fatto questo inverno per accaparrarsi Villar. Lo spagnolo, infatti, è protagonista di una lunga intervista su YouTube dove parla proprio delle ragioni che lo hanno spinto ad accettare di venire nella Capitale piuttosto che andare al Valencia. “Era una questione di differenza tra le due offerte, non a livello economico, visto che a me non sarebbe cambiato un solo euro. I motivi sono altri: ad esempio mi ha chiamato direttamente Paulo Fonseca, mi ha spiegato perché mi voleva alla Roma, come e quando mi ha conosciuto” rivela lo spagnolo. Poi aggiunge: “Il Valencia poteva esercitare il diritto sul mio cartellino per 1 milione, ma la Roma chiamava tutti i giorni il mio agente e diceva ‘perché non siete qui?’, erano pazzi di me”. Un innamoramento che il club spera di veder ripagato in campo a suon di prestazioni. Quando? Difficile dirlo per ora perché il calcio continua a navigare a vista.