Pellegrini: “Più emozionanti il prima e il dopo dell’esordio che la partita in sé”

Lorenzo Pellegrini risponde ai tifosi. Il sette giallorosso prima dello stop forzato era alle prese con una lesione muscolare che non gli ha permesso di essere nelle ultime sfide. Ora lavora da casa a causa del Coronavirus e diventa il protagonista della rubrica social del club. Di seguito le sue parole:

Come passi la tua giornata?

“Mi sveglio presto per portare fuori i miei due cani. Passo molto tempo con mia figlia Camilla e mia moglie. Poi pranzo e nel pomeriggio svolgo il programma di allenamento che ricevo giornalmente dallo staff”.

Che generi di film guardi?

“Mi piace il genere crime, in particolare i film ispirati a storie vere. Un film che posso consigliare a tutti è Giustizia Privata. Se avete modo, vedetelo”.

Cosa ricordi del tuo esordio a Cesena?

“Rudi Garcia prima di ogni partita bussava alla porta di tutti i giocatori per fare l’in bocca al lupo e per dare le ultime direttive. Quel giorno mi disse di tenermi pronto. Una volta entrato po’ di paura c’era. Era un periodo difficile e stavamo vincendo 1-0 con un gol di Daniele. Una volta in campo tutto è diventato più facile. Sono stati più emozionanti il prima e il dopo piuttosto che la partita in sé”.

Chi erano i tuoi idoli?

“Da romano e romanista i due punti di riferimento per me sono sempre stati Francesco e Daniele. Lo stesso discorso valeva per i miei cugini, per mio padre, per tutta la mia famiglia”