Roma su Sirigu, Branchini: “Non rispettoso parlarne adesso, lo faremo al momento opportuno”

Una situazione delicata quella di Salvatore Sirigu. L’estremo difensore del Torino, che da un paio di partite ha perso il posto da titolare fissi a favore di Milinkovic-Savic, ha vissuto un inizio di stagione molto delicato e potrebbe lasciare il club già a gennaio. Tra i vari club interessati al giocatore ci sarebbe anche la Roma.

Un’eventualità su cui il procuratore del giocatore Giovanni Branchini, intervistato da TMW Radio, non ha al momento voluto sbilanciarsi:“Dobbiamo avere rispetto degli interessi della collettività e del gruppo, della squadra. Il momento del Torino è delicato, sta lottando per uscire da una crisi, sta faticando, sarebbe poco opportuno parlarne. Mi ha fatto piacere leggere le parole dell’allenatore, che ha riconosciuto l’impegno e la professionalità di Sirigu. Ogni società, ogni allenatore, ricorre alle proprie risorse e conoscenze per invertire il trend. Va rispettato Giampaolo, quando sarà il momento parleremo di altre cose”.