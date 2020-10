Roma su più tavoli: Peres e Fazio in uscita, torna di moda Izzo

Pochi giorni alla fine del calciomercato e in mezzo la trasferta con l’Udinese. Lancette che accelerano, tempo che stringe, quel tempo che consegnerà ai tifosi giallorossi la Roma definitiva di questa prima parte di stagione 2020-21. Se su Smalling c’è fiducia, meno certo è il destino su altri fronti del mercato romanista. La fumata bianca per l’inglese potrebbe essere accompagnata da un altro arrivo, quello in prestito di Dalot. Lo United infatti non lo considera una priorità e il portoghese – che troverebbe subito il feeling linguistico con Fonseca e staff – puntellerebbe un ruolo al momento tra i più scoperti della rosa. Santon e Karsdorp infatti non danno garanzie di tenuta fisica. Bruno Peres invece, dopo l’impatto da dimenticare con la Juve, potrebbe essere accompagnato alla porta. La Roma cerca una soluzione per l’esterno, ma scarseggiano però gli estimatori, con il Cagliari dell’ex Di Francesco che sembrerebbe non essere andato oltre un debole sondaggio. Vicini alla Sardegna erano stati in momenti diversi Juan Jesus e Fazio. Poco movimento intorno al brasiliano, più fluida invece la situazione dell’argentino. Claudio Ranieri infatti potrebbe chiederlo a Ferrero, specialmente se la Samp dovesse accettare la corte inglese del West Ham per Colley. Il problema sarebbe l’ingaggio di Fazio (2,5 milioni), stipendio decisamente troppo alto per le casse blucerchiate.

KARSDORP, KLUIVERT E IZZO: IL DESTINO DEI RAIOLA BOYS

Discorsi sugli stipendi, sui trasferimenti e sui rinnovi che nel mercato non possono non coinvolgere Mino Raiola, sempre più a suo agio tra le mura di Trigoria. Oggi infatti il procuratore si è fatto vedere nel quartier generale romanista con il fratello Vincenzo, scambiando anche qualche chiacchiera con Guido Fienga. Tante le tematiche sul piatto. Dopo la cessione sfumata al Genoa e all’Atalanta, Karsdorp potrebbe essere messo di nuovo in discussione, così come Justin Kluivert. Il destino di quest’ultimo sembrava ancora giallorosso, specialmente dopo l’infortunio di Zaniolo. I 90 minuti di panchina con la Juve hanno destato qualche sospetto e qualche mugugno, sintomo che quella valigia riposta nell’armadio qualche settimana fa potrebbe tornare a riaprirsi a breve. La valigia di Calafiori invece, al momento, dovrebbe rimanere saldamente chiusa. I discorsi sul rinnovo del giovane laterale proseguono e il ruolo di vice Spinazzola – non sempre affidabile dal punto di vista muscolare – potrebbero permettere a Calafiori di avere minuti importanti in questa stagione, dopo l’ottimo pre campionato disputato sotto gli occhi di Fonseca. Giovani talenti ed esperti mestieranti della nostra Serie A abituati alla difesa a tre, come Armando Izzo. Se dovesse uscire Fazio infatti Raiola potrebbe giocarsi proprio questa carta con Fienga, visto che il centrale granata è ormai ai margini del nuovo progetto tecnico di Giampaolo. Saranno quindi ore febbrili per la Roma e per i tifosi giallorossi, che attendono gli ultimi acquisti della prima campagna di mercato dell’era Friedkin.