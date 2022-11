Roma, striscione della Curva Sud contro Qatar 2022: “Vergogna mondiale”

I tifosi della Roma contro gli organizzatori dei Mondiali in Qatar. Lo striscione, esposto dai tifosi giallorossi, recita: "Migliaia di lavoratori morti, devastazione ambientale. Qatar 2022 vergogna mondiale". Da quanto emerso, infatti, per la realizzazione dell'evento i datori di lavoro sfrutterebbero fino allo sfinimento gli impiegati che sono costretti a lavorare in condizioni estreme e senza alcuna tutela. Inoltre, fanno parlare alcune misteriose morti sul lavoro, nascoste e fatte passare in secondo piano. A denunciare il fatto è la stessa AmnestyInternational che in un comunicato chiede alla FIFA di intervenire affinché la situazione venga monitorata. Anche la salvaguardia ambientale è messa a repentaglio. I Mondiali, annunciati inizialmente come i primi ad impatto ambientale zero, nasconderebbero lati oscuri riguardanti la costruzione degli stadi e lo smaltimento dei rifiuti. Tutte queste vicende hanno sollevato grandi perplessità, denunciate anche oggi dai tifosi della Roma.