Roma, striscione della Curva Nord Inter contro Lukaku in zona Olimpico

I tifosi nerazzurri non perdonano le scelte dell'attaccante belga

“Lukaku infame” recita uno striscione esposto a Roma, vicino allo Stadio Olimpico, dalla Curva Nord dell'Inter. Un duro messaggio indirizzato al belga da parte del tifo interista. L’ attaccante è ritenuto colpevole dagli ultras nerazzurri perché, tornato al Chelsea, ha rifiutato il ritorno alla corte di Inzaghi ed è poi approdato in maglia giallorossa dopo aver trattato con la Juventus. Lukaku, dopo l'esordio con la Roma nei minuti finali della sfida contro il Milan, è impegnato in questi giorni con il Belgio e sta dimostrando una condizione fisica in crescita.