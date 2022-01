Roma, striscione dei tifosi per Dino Viola: “Il tuo ricordo resta indelebile”

A 31 anni dalla sua scomparsa, il ricordo dei tifosi giallorossi all'ex presidente

Il 19 gennaio resterà sempre un giorno importante nella storia della Roma: nel 1991 se ne andava Dino Viola, presidente del secondo scudetto e uno dei personaggi più amati e fondamentali nella storia giallorossa. Come ogni anno, anche stavolta i tifosi non hanno perso l'occasione per celebrarlo e ricordarlo. "Presidente il ruo ricordo resta indelebile", recita uno striscione esposto dal gruppo ROMA dedicato a Dino Viola. "Senza i miei ragazzi non me ne vado", la frase entrata nella storia giallorossa in occasione di una trasferta contro la Juventus in cui alcuni tifosi erano stati fermati in seguito a degli scontri.