Roma, striscione dei tifosi contro Pallotta: “Che Dio ti possa fulminare” – FOTO

Nonostante la cessione della società sia alle porte, continuano le proteste dei tifosi contro la gestione Pallotta. Un gruppo di sostenitori giallorossi nella notte ha affisso in via Piccolomini uno striscione con un messaggio indirizzato all’attuale presidente della Roma: “Che ti possa fulminare Dio onnipotente. Se lo facesse, anche io diventerei credente”. Una citazione tratta da “Versi pure, grazie” di Giancarlo Tramutoli. Nei giorni scorsi, oltre alla coreografia nel derby contro la Lazio che rappresentava lo stemma della Roma prima dell’era Pallotta, è stata lanciata anche una petizione online per riportare il vecchio simbolo sulle maglie dei giocatori.