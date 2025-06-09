Dopo mesi di attesa, voci e speranze, la Roma ha finalmente dato il via a un nuovo ciclo affidando la panchina a Gian Piero Gasperini. Una decisione maturata con il tempo, non priva di ostacoli e riflessioni, ma che alla fine è stata ufficializzata nel segno della continuità e dell’ambizione. Sebbene inizialmente l’annuncio avesse placato i malumori di una parte della tifoseria, che non aveva accolto con entusiasmo il nome del tecnico piemontese, la tensione è tornata a salire nei giorni scorsi. Come riportato da Marco Juric su 'La Repubblica', nella notte di sabato è apparso uno striscione anonimo, dai toni durissimi, indirizzato sia a Gasperini che alla proprietà americana: "Un comunicato non cambia un c... Gasperini omo de m... Friedkin pupazzo".

Frasi pesanti, che confermano come una frangia della tifoseria romanista continui a nutrire forti dubbi sull’arrivo dell’ex tecnico dell’Atalanta e, più in generale, sulla direzione presa dal club. Non si tratta solo di dissenso verso l’allenatore, ma anche di un chiaro messaggio di sfiducia verso i Friedkin. Nonostante i tentativi della proprietà di rafforzare il legame con la piazza - attraverso iniziative come il lancio del nuovo stemma, dichiarazioni d’amore per la storia romanista e progetti ambiziosi - resta evidente che il rapporto con una parte del tifo organizzato è tutt’altro che sereno. Lo striscione rappresenta quindi non solo una contestazione tecnica, ma anche una critica più profonda, che chiama in causa identità, fiducia e visione futura.