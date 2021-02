Roma, striscione al Gianicolo: “New Balance, vecchio stemma” – FOTO

Se davvero il vecchio stemma tornerà sulla seconda maglia della prossima stagione – come preannunciato già nei mesi scorsi – sarà solo questione di tempo. A stabilire la strategia sarà la Roma insieme al nuovo sponsor New Balance, annunciato in settimana. Intanto prosegue la battaglia, iniziata già in epoca Pallotta, di un gruppo della tifoseria: “New Balance, old crest” (vecchio stemma, appunto) è lo striscione affisso in zona Gianicolo e la cui immagine è subito stata ricondivisa sui social. I Friedkin hanno già dimostrato sensibilità alla tematica, tanto da indossare delle mascherine con il vecchio stemma in tribuna nell’ultimo Roma-Parma.

Le divise del club capitolino, quindi, dopo la separazione della scorsa estate con Nike, saranno realizzate proprio da New Balance, che già veste importanti club in Europa (la Roma sarà la prima in Italia) e in passato è stato sponsor tecnico anche del Liverpool campione d’Europa. Accordo di due anni più opzione per altri due: si tratta di un contratto molto più breve rispetto a quello decennale che era stato firmato con Nike.