Roma, striscione a Trigoria: “Uniti verso la gloria. Insieme riscriviamo la storia”

A soli due giorni da uno dei match più importanti della storia della Roma, i tifosi fanno sentire il loro sostegno alla squadra. In mattinata uno striscione è comparso fuori da Trigoria. "Uniti verso la gloria... Insieme riscriviamo la storia", riporta. In queste ore sono tantissimi i giallorossi che stanno lasciando la capitale per raggiungere Budapest. Chi in macchina, chi in aereo e chi in pullman. I prezzi alle stelle e le ore di viaggio non fermano tifosi che hanno risposto con calore alla chiamata alle armi più importante della stagione. In pochissime ore, infatti, i biglietti messi a disposizione si sono volatilizzati e ci sarà anche chi volerà in Ungheria senza avere tra le mani il tagliando. Il dodicesimo uomo è pronto a scendere in campo e dare alla squadra la spinta fondamentale per dare il massimo in questo importantissimo match.