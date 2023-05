Roma, striscione a Trigoria: “Più dura è la battaglia, più grande la vittoria”

Roma con infortunati e tanta stanchezza. Ma i tifosi sono vicini alla squadra in vista della sfida di domani col Leverkusen

L'ultima notte prima della grande notte. Quella che vedrà di nuovo un Olimpico pieno e un'altra semifinale europea per la Roma contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Mourinho ci arriva stanca, con tanti infortunati e tante voci di mercato. Ma i tifosi saranno accanto al club, anzi già lo sono. E lo hanno dimostrato pochi minuti fa con uno striscione apparso proprio fuori il centro sportivo di Trigoria a firma di un gruppo della Sud che recita: "Più dura è la battaglia, più grande è la vittoria. Forza Roma, vinci ancora". Prendendo spunto da una famosa frase del politico americano Leslie Calvin “Les” Brown (in cui grande era sostituito con dolce). Per domani sono attesi 65 mila spettatori e un grande spettacolo di bandiere.