Roma, striscione a sostegno di società e squadra: “Con voi nella stessa direzione”

I tifosi giallorossi, come sempre, sono dalla parte della Roma. In Curva Sud, in occasione della sfida casalinga di campionato contro il Torino, è esposto uno striscione dai Fedayn che recita: "Società, squadra e allenatore: noi con voi nella stessa direzione". I romanisti ribadiscono il loro sostegno assoluto a tutto il gruppo giallorosso: dai Friedkin a José Mourinho. Dopo i 4000 tifosi nel settore ospiti del Mapei Stadium per il match con il Sassuolo, lo stadio Olimpico sarà ancora sold-out oggi pomeriggio.