Roma, stop muscolare per Spinazzola: fastidio al flessore, verrà valutato nelle prossime ore

Brutte notizie in casa Roma: rischia infatti di allungarsi la lista di infortuni muscolari. Nel corso del secondo tempo della partita all’Olimpico contro l’Atalanta Spinazzola si è accasciato dopo aver accusato un fastidio al flessore sinistro, costringendo Paulo Fonseca al cambio: al suo posto è entrato Juan Jesus. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime 48 ore. Dall’inizio della stagione è il sesto infortunio: nelle scorse settimane già Under, Zappacosta, Perotti, Pastore e Smalling avevano accusato stop muscolari. Per Spinazzola invece si tratta già del secondo.