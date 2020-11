Roma, stop alle convocazioni dei giocatori nelle Nazionali: manca l’ok della Asl

Una Roma che, pur vincendo e convincendo sul campo, potrebbe non regalare giocatori alle Nazionali per questo prossimo ciclo di impegni. Il motivo è legato ancora una volta al Covid-19 e, in particolare, alla positività di Edin Dzeko. Il caso dell’attaccante bosniaco costringe infatti il resto della squadra ad attenersi al protocollo casa-lavoro-casa, impedendo a chiunque di aggregarsi alla rispettiva selezione nazionale.

Per le convocazioni manca dunque l’ok della Asl che, nel caso arrivasse, permetterebbe ai giocatori di rispondere alla chiamata dei commissari tecnici. Un placet che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma che presumibilmente tarderà a giungere a causa della sopraggiunta positività del portiere Boer, partito con la squadra per Genova e rientrato nella Capitale nelle ore precedenti al match. Nella stessa situazione della Roma pure Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio e Sassuolo.

A prescindere dalla situazione Covid, comunque, Spinazzola non si aggregherà al ritiro della Nazionale italiana a causa del risentimento muscolare accusato durante la gara di oggi vinta 3 a 1 contro il Genoa, durante la quale il giocatore ha abbandonato il campo al 14′. Per l’ex Juventus previsti ulteriori accertamenti nelle prossime ore.