Roma, Stefano Bises: “Davanti a Totti mi sono paralizzato dall’emozione”

Nel cuore di ogni romanista, non può non esserci spazio per uno dei calciatori che hanno fatto la storia del club: Totti. Ed è così anche per uno degli sceneggiatori italiani più brillanti dei nostri tempi, Stefano Bises. Tra i suoi lavori più noti, non possiamo non menzionare Gomorra, La squadra e la serie proprio sul capitano della Roma, Speravo de morì prima. Proprio di quest'ultimo lavoro ha parlato in un'intervista in esclusiva per Repubblica, con una particolare attenzione sull'incontro con l'ex capitano giallorosso. Queste le sue parole: "La serie su Totti è stata una vacanza rigenerante. Di lui mi affascinava il senso della fine, il fare i conti con qualcosa che muore. Un tema che mi ossessiona".