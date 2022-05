Roma, stasera copia la storia: prima di una finale europea 4 vittorie e 1 pari

Mourinho critica la poca concentrazione, ma prima delle finali con Birmingham, Liverpool e Inter sono arrivati solo risultati positivi. Stasera col Torino serve una vittoria

"Preparare una finale a Roma è più difficile". Josè Mourinho non ha dubbi, e a vedere gli ultimi risultati in campionato potrebbe avere davvero ragione. Ma il club giallorosso nella sua storia ha dimostrato il contrario. Sono solo tre i precedenti legati a finali europee e l'anno lo conoscete tutti: Coppa delle Fiere 1961, Coppa dei Campioni 1984 e Coppa Uefa 1991. Solo nel primo caso la Roma ha alzato un trofeo ma prima di questi tre match storici in campionato sono arrivate tutte vittorie. Si parte proprio dal successo in coppa delle Fiere con Losi e Manfredini sugli scudi. La finale contro il Birmingham ha vissuto due round. Il primo terminato 2-2 in Inghilterra con doppietta di Piedone prima del recupero dei britannici nel finale. Il secondo all'Olimpico è stato un trionfo per 2-0 con rete di Pestrin e autogol di Fremer. Prima di quei due match, in campionato, sono arrivate due vittorie. Il 24 settembre il 4-0 al Catania mentre prima del ritorno (il 4 ottobre) un gol di Lojacono aveva piegato il Venezia in casa. Due vittorie che aiuteranno la Roma ad arrivare quinta in campionato.