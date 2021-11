Roma, stangata per Morichelli: la testata a Satriano costa 4 giornate di squalifica

Il capitano della Primavera giallorossa è stato espulso nell'ultimo match contro l'Inter

La Roma Primavera perde il suo capitano per quattro giornate. Durissima la sanzione del Giudice Sportivo, che ha punito la rissa di Raul Morichelli con l'attaccante dell'Inter Satriano, anche lui sanzionato con tre giornate di squalifica (una in meno a causa della diffida del romanista già in essere). La Roma è poi riuscita a tornare a casa con i tre punti, nonostante un match chiuso in 9 a causa dell'espulsione ricevuta anche da Faticanti.