All'indomani della sconfitta per 1-0 contro l'Inter, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria agli ordini di Juric per preparare la cruciale sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, in programma giovedì alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Dopo aver raccolto solo un punto nelle prime due partite del girone, contro Athletic Bilbao ed Elfsborg, i giallorossi hanno assolutamente bisogno di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee. Chi ha giocato titolare contro l'Inter ha svolto una sessione di scarico, mentre gli altri giocatori hanno seguito il normale programma di allenamento, concentrandosi su lavoro atletico, tecnico e tattico. Enzo Le Fée ha partecipato alla seduta indossando un tutore al ginocchio, lo stesso che già indossava durante la partita di ieri. Alla seduta odierna ha assistito anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi, segno dell'importanza del momento per il club.