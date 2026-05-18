La Roma deve ancora riprendersi dopo la "sbornia" post derby vinto e sorpasso alla Juventus ma a riportare l'ambiente con i piedi per terra ci pensa la situazione legata agli infortuni. Evan Ndicka, uscito nel primo tempo del match contro la Lazio, questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro (circa 3/4 settimane di stop). L'ivoriano ha dunque terminato in anticipo la stagione con la Roma ma l'obiettivo è quello di tornare a disposizione per la prima partita del girone E dei Mondiali tra la sua Costa d'Avorio e l'Ecuador. Verranno invece valutate giorno dopo giorno le condizioni di Manu Koné (sovraccarico funzionale) e Lorenzo Pellegrini (infiammazione alla cicatrice del bicipite femorale destro) che proveranno a recuperare per l'ultima di campionato contro il Verona.