Roma, squadra atterrata a Torino: domani la sfida con i granata

I giallorossi insieme allo Special One, che non ha parlato nella conferenza stampa di vigilia, sono in viaggio per raggiungere il capoluogo piemontese

Proprio in questi minuti, la Roma è atterrata a Torino con un volo diretto da Roma. Domani i giallorossi affronteranno il club granata nel match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma per le 18:30. La squadra oggi ha svolto l'ultimo allenamento di rifinitura. Mourinho non ha parlato alla vigilia del match, al contrario di Juric che si è soffermato anche sul ritorno nel capoluogo piemontese di Andrea Belotti: "Mi è dispiaciuto per il modo in cui si è lasciato con il Toro. A volte non si distinguono rapporti con società e con i tifosi: è sempre stato un idolo, poteva lasciarsi meglio". Lo Special One avrà quasi tutti a disposizione, fatta eccezione per Rick Karsdorp ancora ai box dopo l'intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro.