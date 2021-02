Roma, squadra in viaggio verso Torino: Dzeko alla partenza si ferma per un autografo – VIDEO

Countdown finito per la Roma di Fonseca. La squadra è arrivata a Fiumicino per partire poi alla volta di Torino, dove domani affronterà la Juventus in uno dei match più attesi del weekend di Serie A. Presente Edin Dzeko, tornato tra i convocati dopo le partite in tribuna e pronto per dare una mano ai compagni a partita in corso, con Borja Mayoral che partirà di nuovo con i galloni da titolare. Il bosniaco si è mostrato disponibile firmando un autografo al tifoso presente ad accogliere la squadra. Un piccolo grande gesto, importante simbolicamente per tutto il popolo giallorosso.