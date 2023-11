Roma, squadra in campo a Trigoria: c’è Pellegrini. Tanti Primavera aggiunti al gruppo

La Roma prosegue il suo lavoro senza i nazionali in quel di Trigoria. Agli ordini di José Mourinho, la squadra si è ritrovata per la seduta d'allenamento mattutina. Nonostante le tante assenze, lo Special One ha potuto assistere all'ormai pieno recupero da parte di capitan Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, che manca in campo dal 5 ottobre scorso nel match contro il Servette, dopo la sosta è pronto a tornare a pieno regime per aiutare la sua Roma a riscattare un inizio di stagione abbastanza opaco. Insieme a lui, anche Renato Sanches sta cercando di guadagnare la miglior condizione possibile e sta lavorando sodo in vista della ripresa con l'Udinese. Il tecnico portoghese ha colto l'opportunità della pausa, anche per richiamare diversi giocatori provenienti dalla Primavera di mister Guidi.