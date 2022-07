Roma: esercizi di rapidità nell’allenamento a Tel Aviv

José Mourinho sfiderà domani Antonio Conte , nell’amichevole Roma-Tottenham , in programma allo stadio Sammy Ofer di Haifa (gli Spurs, a differenza dei giallorossi, sono a una settimana dall’esordio in Premier ).

È dunque tempo di allenamento nella calda città di Tel Aviv: la sessione è stata documentata dai canali social del club. Nei video pubblicati, oltre all'arrivo dei calciatori al campo, si possono apprezzare degli esercizi di reattività e rapidità. Non si ferma dunque la squadra dello Special One in vista dell'inizio del campionato. La testa è già alla prossima stagione ma prima sulla loro strada, la partita di domani e poi lo Shakhtar Donetsk all'Olimpico.