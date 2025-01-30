Il toto allenatore della Roma del futuro non si placa. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Provincia di Como, sarebbe emerso con forza il nome di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como. L'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona avrebbe attirato l'attenzione di Sir Claudio Ranieri, il cui nuovo ruolo da dirigente prevede anche la supervisione della rifondazione tecnica della squadra. Fabregas, infatti, viene apprezzato per le sue capacità di programmazione, sviluppo e lavoro con i giovani. Inoltre, il suo profilo internazionale sarebbe in linea con la volontà della Roma di attrarre giocatori di alto livello. Secondo quanto trapela dal quotidiano vicino ai lariani, però Fabregas non sarebbe intenzionato a lasciare la squadra.