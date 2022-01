Roma, Spinazzola vicino al rientro: potrebbe tornare disponibile contro il Genoa

Si aspetta solo l'ok del dottor Lempainen

Altra buona notizia per la Roma che il terzo acquisto di gennaio potrebbe averlo in casa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Spinazzola è sempre più vicino al rientro e potrebbe essere convocabile persino per la sfida contro il Genoa in programma il 6 febbraio. Prima però dovrà arrivare il permesso dal dottor Lempainen, lo stesso chirurgo che lo ha operato in estate. In caso questi desse l'ok nient'altro fermerebbe l'esterno giallorosso dal tornare in panchina dopo la sosta delle nazionali di fine mese. Il duro percorso iniziato il 3 luglio si avvia alla conclusione e Mourinho non vede l'ora di avere una freccia in più al suo arco.