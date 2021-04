Roma, Spinazzola verso il rientro. Per il Manchester spera anche Smalling

Vicino al ritorno pure El Shaarawy. Kumbulla quello con le possibilità più basse

La Roma perde Riccardo Calafiori per un nuovo infortunio muscolare, ma in vista del Cagliari potrebbe riabbracciare Leonardo Spinazzola . Il terzino, fermato da un problema al flessore durante Ajax-Roma, è quasi pronto a tornare . La speranza di Fonseca, che ieri si è detto "ottimista" sulle condizioni degli infortunati, è riaverlo già domenica contro il Cagliari per fargli giocare uno spezzone di partita. Vicino al rientro in gruppo anche Stephan El Shaarawy, fermo dal 5 aprile per una lesione al flessore della gamba destra.

Ma il bisogno più urgente per la Roma è recuperare almeno uno tra Smalling e Kumbulla per l'andata delle semifinali di Europa League. Contro il Manchester a Old Trafford Mancini sarà assente per squalifica, mentre Fazio e Jesus non sono stati inseriti in lista Uefa. Al momento dunque gli unici due disponibili per il terzetto difensivo sono Cristante e Ibanez. Riavere almeno uno tra l'inglese e l'abanese cambierebbe di molto le sorti del match ed eviterebbe a Fonseca di dover abbassareKarsdorp o Spinazzola. Smalling contro la sua ex squadra vuole esserci a tutti i costi, ma le sue condizioni andranno verificate giorno per giorno. Il problema al ginocchio che lo sta tormentando in questa stagione non è ancora risolto.