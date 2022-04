Roma, Spinazzola vede la luce in fondo al tunnel: ok i nuovi controlli

Il terzino giallorosso potrà tornare a disposizione di Mourinho nel finale di stagione

Ieri Spinazzola è volato in Finlandia per la visita al tendine d'Achille. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nuovi controlli sono stati positivi ed in linea con le aspettative. Al rientro nella capitale il 37 giallorosso continuerà il programma di recupero e aumenterà i carichi di lavoro per tornare a disposizione di Mourinho per il finale di stagione. Il terzino sinistro manca dai campi di gioco dal 2 luglio, giorno dell'infortunio durante Belgio-Italia. Dopo 9 mesi di stop l'ex Atalanta può tornare a sorridere e il ritorno è sempre più vicino. Fondamentale per lo Special One il suo recupero, la Roma è ancora in corsa per il quinto posto e per la vittoria della Conference League.