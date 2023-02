Roma, Spinazzola torna Europeo: assist e record di dribbling e duelli vinti

E’ febbraio ma sembra di essere tornati a luglio, quello del 2021. Leonardo Spinazzola contro il Verona ha tirato fuori una di quelle prestazioni che non si vedevano da tempo e che all’Europeo lo avevano portato a essere il miglior giocatore della Nazionale, prima ovviamente del crack al tendine d’Achille . L’esterno ha fatto registrare record su record mandando in tilt per una sera anche i più scettici. Sulla copertina c’è l’assist delizioso per Solbakken, non una consuetudine da queste parti visto che dagli esterni erano arrivati fino a ieri solo due assist: uno era proprio di Leo a San Siro. Ma sfogliando si trovano altri numeri interessanti: 4 dribbling riusciti, 7 duelli vinti , 25 passaggi riusciti e 1 tiro nello specchio della porta (ci era riuscito solo con Monza e Napoli).

Numeri in forte crescita che fanno sorridere Mourinho in attesa del vero Spina dal giorno del suo insediamento a Trigoria. Con Leonardo in queste condizioni aumenta la concorrenza su una fascia che vede anche Zalewski ed El Shaarawy, quest’ultimo (come visto col Verona) potrebbe essere spostato in maniera definitiva nel pacchetto attaccanti. Una freccia importante per avere un’alternativa anche davanti dove spesso è mancato un giocatore in grado di guadagnare il fondo e mettere Abraham o Belotti in condizioni più favorevoli per far male. Una rincorsa quella di Spinazzola che parte da lontano e ha vissuto parecchie battute a vuoto quest’anno senza contare l’ultimo stop muscolare. Ora serve la continuità. Col Salisburgo dovrebbe partire dalla panchina ma probabilmente già a Cremona avrà un’altra maglia da titolare.