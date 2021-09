Roma, Spinazzola toglie il tutore: rientro più vicino – FOTO

Il terzino della Roma ha celebrato oggi il battesimo della piccola Sofia con alcuni amici e compagni di squadra

Dopo la giornata a Coverciano per rincontrare i compagni azzurri e fare la foto di squadra dei Campioni d'Europa, per Leonardo Spinazzola arriva un altro importante evento. Il battesimo della sua secondogenita Sofia. Il giocatore ha espresso la propria gioia con un'Instagram story. Il dettaglio che rincuora i tifosi giallorossi è l'assenza del tutore sulla gamba sinistra. Segnale che il recupero del tendine d'Achille sta procedendo secondo i piani. L'esterno tornerà presto a correre, prima sul tapis roulant e poi sul campo. L'obiettivo del calciatore è ricominciare ad allenarsi a novembre per essere a disposizione di Mourinho prima della fine del 2021.