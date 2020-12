Roma, Spinazzola salta il Cagliari: domani esami approfonditi

Altro stop importante per la Roma di Fonseca. Secondo quanto riferisce Sky Sport Spinazzola non sarà a disposizione del tecnico romanista per la gara di mercoledì con il Cagliari di Di Francesco. L’esterno ha sostenuto oggi un’ecografia e domani sarà sottoposto a esami più approfonditi per capire la reale entità dell’infortunio muscolare subito nella sfida di ieri contro l’Atalanta. Spinazzola ha dovuto alzare bandiera bianca nella ripresa dopo aver avvertito un fastidio al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Il suo posto è stato preso da Bruno Peres, con Calafiori rimasto in panchina dopo l’ingresso non convincente contro il Torino.