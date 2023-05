Roma, Spinazzola in gruppo: a Budapest ci sarà

Buone notizie in casa Roma: nell'allenamento di oggi, Spinazzola si è allenato con il gruppo. Costretto a lasciare il campo nella partita di ritorno contro il Bayer Leverkusen a causa di un fastidio muscolare, oggi ha preso parte regolarmente alla seduta e dovrebbe essere a disposizione di Mourinho per la finale. Questo è quanto si legge sui canali social di Sky Sport, dove apprendiamo anche che Dybala sta migliorando e contro il Siviglia potrebbe sedere in panchina e dare il suo contributo a partita iniziata. Nessun problema anche per El Shaarawy che era stato sostituito in via precauzionale contro la Fiorentina per un leggero problema muscolare. Il Faraone è, infatti, uno dei calciatori attualmente più in forma e Mourinho ha deciso di preservarlo in vista della finale.