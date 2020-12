Roma, Spinazzola: “Importante tornare subito a vincere, ora recuperiamo energie”

La Roma chiude il 2020 con una vittoria contro il Cagliari dell’ex Di Francesco. Tre punti con brivido finale, ma che bastano per festeggiare il Natale al terzo posto. Nel postpartita i calciatori giallorossi hanno esultato per il successo dell’Olimpico: “Oggi era importante tornare subito a vincere. Bravi ragazzi. Adesso una breve pausa per recuperare le energie ed essere pronti a ripartire con lo stesso slancio che ci ha portati fin qua”, il commento su Instagram di Leonardo Spinazzola, stasera out per infortunio. Gioia social anche per Riccardo Calafiori, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti: “Daje Romaaa”.